Neon Genesis Evangelion, Rei torna nel cosplay di markap_cosplay

Neon Genesis Evangelion: un nome che subito richiama qualcosa di davvero vicino al capolavoro, nel mondo dei manga (scritto e illustrato da Yoshiyuki Sadamoto) e degli anime (prodotto da studio Gainax e diretto da Hideaki Anno). E ogni tanto permette anche di incontrare il mondo dei cosplay.

Per esempio, nella giornata di oggi martedì 18 agosto 2020 vi proponiamo un lavoro dedicato alla Rei di Neon Genesis Evangelion: la cosplayer che l'ha realizzato è markap_cosplay, con dei risultati davvero notevoli. Si tratta di una rielaborazione personale del noto personaggio, ma non così personale da diventare eccessiva o troppo distante; fu realizzato per alcuni eventi del 2019, e di recente è stato recuperato nella rete, forse per una sorta di nostalgia per tutti gli eventi cancellati del 2020.

Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay di Rei di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento: vi piace? Fatecelo sapere con un bel commento in calce alla notizia. Oppure date anche un'occhiata agli altri cosplay a tema videogames già presenti sulle nostre pagine.