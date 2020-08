Neon Genesis Evangelion, Asuka torna nel cosplay di Sooz

La domenica del 9 agosto 2020 è arrivata, e l'estate è ormai in pieno corso di svolgimento; ma non si può davvero cominciare l'ultimo giorno del weekend senza un bel cosplay. Oggi vogliamo allora proporvi un nuovo costume dedicato all'Asuka di Neon Genesis Evangelion, così da irrobustire ancora un po' la nostra rubrica.

Nelle ultime due settimane vi abbiamo proposto un primo cosplay di Asuka, poi un nuovo lavoro dedicato invece a Rei, ma sempre a tema Neon Genesis Evangelion. La cosplayer di oggi è invece l'abile Sooz, che torna al primo soggetto con una serie di scatti davvero niente male. Il problema principale di questi costumi consiste nel realizzare la tuta tutta particolare delle protagoniste, cosa che Sooz sembra essere riuscita a fare in modo a dir poco perfetto. Così come perfette sono la sua interpretazione del personaggio e gli accessori utilizzati.

Ma potrete commentare voi stessi questo cosplay poco più avanti nell'articolo, nell'apposita sezione. Non prima però di aver dato un'occhiata alle immagini della Asuka di Neon Genesis Evangelion: come vi sembra?

6/30

"What are you, stupid?!" 😡 // Asuka Langley Soryu from Neon Genesis Evangelion cosplay pic.twitter.com/3lUJ1wF0WP — 🎀✨Sooz✨🎀 (@bitingbows) August 6, 2020