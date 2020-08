Neon Genesis Evangelion, Rei prende vita nel cosplay di samantabravin

Nuovo giorno, nuovo cosplay in occasione della nostra piccola rubrica giornaliera: oggi martedì 4 agosto 2020 torniamo su un capolavoro imprescindibile nella storia degli anime, e cioè su Neon Genesis Evangelion. Il personaggio che è stato scelto come soggetto, invece, è Rei.

Rei Ayanami è una delle protagonista della serie animata sceneggiata e diretta da Hideaki Anno; qualche giorno fa vi mostrammo anche la sua collega Asuka. A realizzare questo lavoro è stata la cosplayer samantabravin, nell'ottica di un contest attualmente in corso su Instagram (bisogna votare per il costume più bello). Non che vi sia qualcosa in particolare da criticare, dal punto di vista di accessori utilizzati, interpretazione e credibilità del soggetto, non trovate?

Potete commentare il cosplay di Rei poco più avanti, nell'apposita sezione. Chiaramente vi lasciamo anche alla sua immagine, con gioia dei fan di Neon Genesis Evangelion. E da ultimo, ricordiamo anche alcuni cosplay a tema manga e anime che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni: