Dragon Ball: Bulma lavora in laboratorio, nel cosplay di blaze_howlett

Bulma lavora in laboratorio, nel primo cosplay che vi mostriamo nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio 2020. Avete capito bene: è una versione un po' originale, ma sperimentare è cosa buona e giusto, anche a tema Dragon Ball, non trovate?

In questo modo, la cosplayer blaze_howlett ha deciso di provare qualcosa di nuovo con il suo cosplay dedicato alla Bulma di Dragon Ball. Non una versione provocante o nota come una Bunny Bulma qualsiasi, ma una Bulma in laboratorio. Del resto la ragazza viene presentata sin dalla prima serie anime e manga come la figlia del presidente della Capsule Corporation, e anche in seguito vi lavorerà come brillante scienziata.

Il cosplay in questione è ben realizzato, anche dal punto di vista della scelta degli accessori e dei vari colori, che si completano a vicenda (bianco, celeste e viola). Vi proponiamo l'immagine del costume poco più avanti, fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento, se volete.

Da ultimo, una breve rassegna dei più recenti cosplay che nelle ultime settimane abbiamo proposto sulle nostre pagine, a tema manga e anime, ma anche videogiochi e serie TV: