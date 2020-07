NieR: Automata, 2B e 9S protagonisti del cosplay di quick_kiwi

Nel pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio 2020, vogliamo proporvi qualcosa di particolare: un cosplay di coppia, dedicato ad un videogioco che negli ultimi tre anni è diventato davvero un titolo di culto. Certo, parliamo di NieR: Automata: del resto il titolo dell'articolo ci ha tradito con ampio anticipo.

Protagonisti di questo cosplay sono naturalmente 2B e 9S, gli androidi protagonisti del videogioco in questione (mancherebbe A2, ma non se la prenderà troppo). Ad impersonarli sono stati i cosplayer quick_kiwi (che ha poi postato il lavoro su Instagram, ottenendo per il momento circa 1000 mi piace) e silver_whail. La scena oggetto della rappresentazione non ci richiama alla mente alcun evento principale del videogioco, magari si tratta di una libera interpretazione; o semplicemente significa che è arrivato anche per noi il momento di rigiocarlo.

Crediamo che la qualità del cosplay sia scontata, e che non abbia bisogno di particolari osservazioni. Voi, però, di osservazioni potete farne eccome, purché utilizziate il campo dedicato ai commenti di questo articolo. L'immagine la trovate poco più avanti, così come troverete una lista dedicata ai cosplay più recenti a tema videogames, dove spiccano alcuni lavori dedicati anche a The Last of Us 2 e a The Witcher 3.