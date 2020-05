Pokémon Spada e Scudo, Azzurra prende vita nel cosplay di yourmooneye

Di solito il mondo dei cosplay degna di attenzioni particolari i manga e gli anime del momento o che in generale hanno segnato la storia dei rispettivi generi narrativi. Tuttavia anche i videogiochi hanno sempre più reclamato il proprio posto al sole; non bisogna stupirsi dunque se di punto in bianco arriva un lavoro davvero niente male, ad esempio, dedicato alla Azzurra di Pokémon Spada e Scudo.

Vi ricordate della Capopalestra Azzurra, non è vero? Una delle tante protagoniste al femminile di Pokémon Spada e Scudo, di recente è tornata anche nell'episodio della serie animata Ali del Crepuscolo (vi abbiamo fornito il video dell'episodio completo a suo tempo). La cosplayer yourmooneye ha deciso di impersonarla, e il lavoro ha da subito attirato l'attenzione dei fan dei mostriciattoli tascabili: praticamente Azzurra prende vita in questo cosplay. Anche l'ambientazione è perfetta: quale posto migliore del mare, per un Capopalestra di tipo Acqua?

Eccovi l'immagine del cosplay di Azzurra, diametralmente opposto ovviamente ai lavori dedicati a Triss Merigold o a 2B di NieR Automata, tanto per restare in ambito videogames. Cosa ne pensate dell'ultima fatica di yourmooneye? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. Il DLC L'Isola dell'Armatura per Pokémon Spada e Scudo dovrebbe debuttare entro la fine di giugno 2020.