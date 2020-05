OnePlus e McLaren: collaborazione terminata, non arriveranno nuovi smartphone top di gamma a tema

La collaborazione tra McLaren, ben nota casa automobilistica e scuderia britannica di Formula 1, e OnePlus, società produttrice di smartphone Android, è ufficialmente terminata. Nessun litigio o colpo di scena: si è semplicemente arrivati al termine ultimo previsto dalla partnership, ancora in vigore fino alle scorse ore.

La conferma arriva da un portavoce della McLaren ai microfoni di Android Authority; in molti si erano interrogati sulla sparizione del logo di OnePlus dai partner del sito web di McLaren. Adesso finalmente sono noti maggiori dettagli: "La nostra partnership con OnePlus ha rappresentato una collaborazione di notevole successo tra due brand iconici e innovativi; di recente è arrivata alla sua conclusione programmata. Dall'inizio della collaborazione nel 2018, OnePlus è stato un partner valido e supportivo, che speriamo di rivedere in futuro. Collaborazione terminata, dunque.

Non sono dunque stati confermati maggiori dettagli circa il motivo della separazione tra McLaren e OnePlus: semplicemente le società avrebbero deciso di non rinnovare l'accordo. I due smartphone Android arrivati negli scorsi anni sul mercato furono il OnePlus 6T McLaren, con 10 GB di RAM invece dei classici 6 o 8, e poi il OnePlus 7T Pro McLaren con 12GB di RAM e connettività 5G. Chissà, magari in futuro ci ripenseranno; oppure OnePlus ha già trovato un nuovo collaboratore?