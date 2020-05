NieR Automata: sexy 2B nel cosplay di envytheone

Torniamo oggi 28 maggio 2020 ad arricchire l'elenco dei cosplay a tema videogames presente sulle nostre pagine, con un lavoro davvero degno di nota. Si tratta di un costume dedicato all'androide 2B di NieR Automata, il piccolo capolavoro di Platinum Games che si è da subito ritagliato un posticino d'eccezione nel cuore degli appassionati.

Una sexy 2B di NieR Automata, che di certo insiste anche sugli aspetti prettamente sensuali della protagonista; ma in sé il lavoro della cosplayer envytheone si rivela perfettamente calzante, ben curato e a tema. Non notiamo esagerazioni di alcun tipo, piuttosto il tentativo di ricercare la fedeltà più genuina in riferimento alla protagonista del videogioco in questione. Se avete avuto modo di gustare per bene la trama, le situazioni narrative e i personaggi di NieR Automata, difficilmente non apprezzerete quanto segue.

Eccovi infatti l'immagine del cosplay di 2B, ma NieR Automata non esaurisce la nostra selezione di costumi. Tanto per tornare su uno dei più recenti, eccovi un lavoro dedicato invece alla Triss Merigold di The Witcher 3.