The Witcher 3, Triss Merigold nel cosplay estremamente sensuale di officialgothbarbie

Gli estimatori di The Witcher 3 continuano a celebrare l'opera di CD Projekt in vari modi: fanart, modellini fanmade, e naturalmente con gli imperdibili cosplay. Oggi torniamo proprio con uno di questi ultimi particolarmente degno di nota, dedicato alla bella Triss Merigold.

Si tratta chiaramente di un cosplay di Triss Merigold estremamente sensuale, che potrebbe senza troppi problemi tenere testa ad uno degli ultimi che vi abbiamo proposto di Yennefer. Ora, come noterete da voi, non solo gli accessori della cosplayer officialgothbarbie sono semplicemente perfetti, ma in generale anche trucco ed interpretazione sono impeccabili. Senza contare che la ragazza rende onere a Triss anche dal punto di vista meramente fisico del personaggio in questione.

Dato che un'immagine vale spesso più di mille parole, eccovi quella del cosplay di Triss Merigold in questione: ma vogliamo anche sapere che cosa ne pensate voi. Potete usare il campo dedicato ai commenti di questo articolo. Annotiamo a margine un altro segnale importante circa la popolarità persistente di The Witcher 3: l'arrivo di nuovi, imperdibili Nendoroid.