The Witcher 3, Geralt e Yennefer prendono vita nei Nendoroid ufficiali

Nel momento in cui scriviamo la società Good Smile Company, celebre per aver creato i Nendoroid, ha annunciato un nuovo modellino in arrivo sul mercato nei prossimi mesi: si tratta di Yennefer di The Witcher 3, videogioco che ormai non ha di certo più bisogno di presentazioni.

Geralt di Rivia e Yennefer dunque prendono vita nei Nendoroid ufficiali: il primo era già disponibile, ma ora potrà corteggiare la bella Yennefer, che si aggiunge alla collezione dedicata al franchise di CD Projekt. Yennefer of Vengerberg è ora disponibile in prenotazione sul sito ufficiale, al prezzo di 5200 yen, cioè approssimativamente 48 dollari americani.

La data di lancio ufficiale per la nuova action figure a tema The Witcher 3 è attualmente fissata al prossimo ottobre 2020, salvo imprevisti; alta 100 mm, rappresenta in modo estremamente fedele il noto personaggio del videogioco. Yennefer è apprezzata anche dalle cosplayer, e merita almeno una seconda immagine, che vi riportiamo qui di seguito.

Preordinerete questo modellino? Non mancheranno di certo accessori e volti opzionali con il quale modificarlo, per permettergli di assumere "pose" sempre differente. Farà sicuramente bella figura nella vostra collezione ed esposizione di action figure.