The Witcher 3, Yennefer protagonista di questo bellissimo cosplay di freya veles

Negli scorsi giorni abbiamo notato un certo proliferare di nuovi cosplay dedicati ad un videogioco molto amato da parte del pubblico, benché ormai non troppo recente: l'ottimo The Witcher 3. Oggi, approfittando della parziale calma domenicale, torniamo a proporvi uno di questi cosplay, ma dedicato alla bella Yennefer.

Yennefer è un personaggio molto importante non solo di The Witcher 3, ma in generale dell'intero franchise (romanzi compresi). Potremmo affermare che la strega contenda il cuore di Geralt di Rivia all'altrettanto affascinante Triss Merigold, della quale ieri vi abbiamo mostrato un costume a tema.

Ciò premesso, la cosplayer freya_veles ha dedicato il suo nuovo lavoro proprio alla Yennefer di The Witcher 3, e vale la pena dargli un'occhiata. Difficile che possa competere con il cosplay già citato e con quello dedicato a Ciri, ma comunque ci sembra notevole: voi, invece, cosa ne pensate? Potete farci conoscere la vostra opinione tramite i commenti. Ma prima date un'occhiata all'immagine poco più avanti, ovviamente.

Il prossimo titolo dedicato a The Witcher, cioè The Witcher 4, dovrebbe avere Ciri come protagonista, tra l'altro: ma per il momento si tratta di indiscrezioni.