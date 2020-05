Death Stranding, Kojima Productions augura di potersi riconnettere presto

Per festeggiare i 6 mesi dall'uscita di Death Stranding su PS4, Kojima Productions augura a tutti di potersi riconnettere presto. Lo studio, infatti, sconcertato dall'aver anticipato il bisogno di riconnettersi che il mondo avrebbe avuto di lì a poco, ha detto a tutti i suoi fan di farsi forza, dato che il domani è nelle loro mani.

Solitamente i festeggiamenti sono un qualcosa di allegro e spensierato. Nel caso di Death Stranding i festeggiamenti per i 6 mesi di vita del gioco sono stati sfruttati per raggiungere i propri fan con un messaggio di comunione e di speranza. Il gioco, infatti, si basa sulla necessità di riconnettere un mondo isolato e diviso: una situazione che di lì a poco avremmo sperimentato tutti sulla nostra pelle, rendendo il messaggio di speranza di Kojima Productions ancora più attuale.

"Death Stranding è stato pubblicato sei mesi fa. Siamo felici che in tutto il mondo tante persone si siano divertite e collegarsi col gioco. Ora il mondo è ancora in una situazione difficile, ma il futuro è nel palmo delle nostre mani. Viviamo oggi, colleghiamo il domani!"

Un bel messaggio, non c'è che dire. Ma Death Stranding non è solo un gioco serio che tratta argomenti altrettanto complessi, è anche un gioco nel quale è possibile fare un'infinità di cose folli, come, per esempio, passare 15 ore a scrivere il proprio nome sulla neve con la pipì.