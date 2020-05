Fortnite Party Reale: c'è anche Kirby nel trailer, ma PlayStation 4 e Xbox One lo censurano

La modalità Fortnite Party Reale è stata aggiunta di recente dagli sviluppatori di Epic Games: si tratta di una partita priva di obiettivi e dove non si possono eliminare i nemici. In compenso è possibile assistere ad eventi live con celebrità provenienti da tutto il mondo. E a Kirby.

Sì, Kirby. Nel corso del recentissimo evento con Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5, Epic Games ha distribuito un trailer promozionale dove era presente anche la mascotte Nintendo, il piccolo Kirby. Al momento non sappiamo se la società giapponese avesse dato o meno il permesso per l'utilizzo della sua icona, ma non è questo l'aspetto divertente della questione. L'aspetto divertente è che Sony e Microsoft lo hanno censurato.

I competitor non hanno visto di buon occhio l'arrivo di Kirby sulle rispettive console, e dunque: via Kirby dal trailer di Fortnite su PlayStation 4 ed Xbox One. Indovinate un po' qual è stato l'effetto di questa decisione? Esattamente: destare ancora di più l'attenzione. Di seguito trovate l'immagine con Kirby e poi il trailer di Fortnite Party Reale. Vi siete goduti l'evento? Eccovi il video al completo, dura parecchio!