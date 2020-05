Fortnite Party Reale con Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5, Epic Games conferma l'evento con tutti i dettagli

Manca davvero pochissimo al nuovo evento live di Fortnite Party Reale, che sarà particolarmente ambizioso e coinvolgerà artisti del calibro di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5. Nelle scorse ore Epic Games ha confermato tutti i dettagli e fornito informazioni preziosissime: cerchiamo allora di fare rapidamente il punto della situazione.

Innanzitutto data e orari: la premiere del Party Reale si terrà su Fortnite Capitolo 2 (modalità di gioco Party Reale) sabato 9 maggio 2020 alle ore 03:00 (orario italiano locale). "Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5 partecipano al Party Reale con le loro esibizioni IN DIRETTA sul grande schermo del palco principale. Tuffati nella pista da ballo, rilassati con gli amici o dedicati a tante altre attività al Party Reale". Volendo è possibile arrivare anche in ritardo, ma comunque l'evento si concluderà alle 04:00 dello stesso giorno.

Sono previste anche delle repliche, particolarmente utili proprio per i giocatori italiani di Fortnite Capitolo 2: "Se proprio non puoi partecipare, niente paura: la Premiere del Party Reale tornerà per una replica. Il 9 maggio, dalle 20:00 alle 21:00 ora italiana, potrai goderti nuovamente l'intero show sul palco principale. E, proprio come la prima volta, potrai anche arrivare a show già iniziato".

Ci sarà un regalo per tutti i giocatori del titolo di Epic Games: "La Premiere del Party Reale offre anche un omaggio. Chiunque si colleghi a Fortnite da sabato 9 maggio alle 00:00 a lunedì 11 maggio alle 16:00 (ora italiana) otterrà gratuitamente il nuovo dorso decorativo Ali al neon che reagisce alla musica! Perfetto da indossare allo show".

Eccovi infine il trailer dell'eveto di Fortnite Party Reale in qualità elevata: parteciperete? Anche solo per l'oggetto cosmetico gratuito, ne vale la pena!