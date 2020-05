Fortnite Party Royale, il trailer del nuovo evento con Dillon Francis, Steve Aoki & deadmau5

A quanto pare Epic Games ha deciso che i concerti live tenuti da DJ, musicisti e cantanti di fama mondiale saranno il futuro di Fortnite Capitolo 2. Un nuovo evento è in arrivo su Party Royale, e saranno presenti in tempo reale Dillon Francis, Steve Aoki & deadmau5. Vediamo tutti i dettagli da tenere d'occhio, e anche il nuovo trailer.

Anzi, cominciamo proprio dal trailer. Lo ha trovato tra i file di gioco il leaker ShiinaBR, sempre attiva ed efficiente per quanto riguarda Fortnite Capitolo 2 (vedasi anche il campo Fonte). Il breve filmato è visionabile in calce a questo articolo, purtroppo per ora in bassa qualità; anticipa l'arrivo su Fortnite di Dillon Francis, Steve Aoki & deadmau5. La data dell'evento è attualmente fissata per il prossimo 8 maggio 2020, quindi venerdì prossimo.

Brutte notizie invece per i giocatori europei, dato che l'orario attualmente stabilito è quello delle 03:00 di notte dell'8 maggio 2020 in Italia; se Epic Games non proporrà una replica, sarà molto difficile partecipare e godersi la live altrimenti irripetibile. Spendiamo anche due parole circa le personalità che saranno presenti: Dillon Hart Francis è un disc jockey, produttore discografico, comico e musicista statunitense; Steve Hiroyuki Aoki è un disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, fondatore della Dim Mak Records. Deadmau5, pseudonimo di Joel Thomas Zimmerman, è un produttore discografico e disc jockey canadese.

Sì, abbiamo dovuto controllare su internet naturalmente. Perché, voi li conoscevate? E conoscete il caso di questo ragazzino di 9 anni che ha ricevuto un ban su Fortnite pari a quattro anni?

NEW PARTY ROYALE EVENT TRAILER!

Dillon Francis, Steve Aoki & deadmau5 will be back to back DJs live at Party Royale on May 8 at 9pm ET! Can't change to low resolution of the trailer right now, sorry.

