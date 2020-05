The Last of Us 2: Naughty Dog promette molte altre novità nei prossimi giorni

In occasione del lancio del trailer della storia di The Last of Us 2, Neil Druckman di Naughty Dog ha colto l'occasione di rivolgersi ai fan per annunciare che nei prossimi giorni saranno svelate molte altre novità.

Sostanzialmente aspettiamoci di sentire parlare più spesso di The Last of Us 2 da qui al lancio, che avverrà il 19 giugno, in via ufficiale. Il messaggio contiene anche alcuni accenni alla spinosa questione della fuga di notizie, che tanti problemi sta creando allo studio americano, nonostante l'assenza di riferimenti diretti. Leggiamolo in forma integrale:

Le ultime settimane sono state piuttosto movimentate. Ma ora che lo sviluppo di The Last of Us Parte II è ultimato e la data di pubblicazione è stata confermata, non manca molto al lancio, previsto per il 19 giugno 2020. Personalmente, sto vivendo emozioni quasi surreali. Questo progetto non rappresenta solo anni di lavoro e di passione, per tutti noi di Naughty Dog, ma anche la prosecuzione di un viaggio che Ellie, Joel e tutti voi avete cominciato sette anni fa. Non sono mancate le sorprese, di ogni genere, ma siamo fortunati ad avervi avuti con noi durante il cammino. Il vostro sostegno e il vostro entusiasmo significano molto per tutti noi dello studio.

Durante quest'ultimo mese di attesa c'è ancora molto che vogliamo condividere con voi, a cominciare dal nuovissimo trailer, che getta uno sguardo sul prossimo capitolo della storia di Ellie e Joel.

Da qui in poi, aspettatevi molte altre novità mentre contiamo le settimane, i giorni e le ore che ci separano dal lancio di The Last of Us Parte II. Infine, visto che molti di voi l'hanno chiesto, siamo lieti di annunciare che sono attivi i pre-ordini delle versioni digitali del gioco su PlayStation Store e delle copie fisiche presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. Al lancio saranno disponibili per l'acquisto anche altre copie fisiche, ma in quantità variabili in base alla regione e al rivenditore. Al riguardo, chiedete al vostro negoziante di zona.

Per il momento, abbiate cura di voi!

Neil

Pochi minuti fa abbiamo pubblicato la notizia con il nuovo trailer di The Last of Us 2, che vi riproponiamo qui di seguito.