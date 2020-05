The Last of Us 2, nuovo trailer della storia da Naughty Dog: Ellie e Joel combattono e si ritrovano

The Last of Us 2 si mostra in un nuovo e spettacolare trailer in italiano pubblicato oggi da Naughty Dog, che mostra qualcosa in più sulla storia e le atmosfere che caratterizzeranno la nuova avventura di Ellie e Joel in un nuovo video di grande impatto, come sempre accade per la serie in questione.

Nel video vediamo Ellie e Joel in diverse scene narrative tratte dal gioco, che illustrano in maniera condensata la storia di violenza e sentimenti che caratterizza i due personaggi. In particolare, risulta evidente la spirale in cui finisce Ellie nel secondo capitolo e il crescendo della sua vendetta, combattimento dopo combattimento.

The Last of Us 2 è stato protagonista di quest'ultimo periodo, non solo per la grande attesa che lo contraddistingue, in quanto produzione di enorme spessore esclusiva per PS4, ma anche per le vicende che l'hanno visto protagonista, dall'ennesimo ritardo causato dal coronavirus al clamoroso caso del leak.

Previsto prima per la fine di maggio, ma inizialmente addirittura per febbraio, il gioco si è ritrovato proprio in mezzo alla crisi globale causata dalla pandemia, che ha costretto Sony e Naughty Dog a riorganizzare i lavori spostandone il lancio. La data di uscita definitiva è stata infine fissata per il 19 giugno, e a questo punto non ci dovrebbero essere ulteriori problemi.

The Last of Us 2 è in gold, infatti, con l'annuncio arrivato direttamente da Nei Druckmann di Naughty Dog che ha confermato come il titolo abbia concluso lo sviluppo e tutto l'iter produttivo, essendo ad esso pronto per la distribuzione di massa che avverrà per tempo.

Il director stesso si è peraltro raccomandato di non curarsi delle anticipazioni, perché "nonostante quello che abbiate visto, che abbiate sentito o che abbiate letto, nulla è paragonabile all'esperienza di giocare The Last of Us 2 dall'inizio alla fine", facendo peraltro notare come si tratti di "un gioco, che deve essere giocato", al di là dei possibili spoiler in cui si potrebbe essere incappati in questi giorni.

Nel frattempo, è emerso anche come sia il gioco più venduto su Amazon in vari paesi, nonostante i leak.

Vi riportiamo qui sotto anche la versione in inglese del medesimo trailer della storia, in modo da valutare anche la versione con le voci originali e il lavoro svolto dai doppiatori su questo nuovo capitolo della serie Naughty Dog.