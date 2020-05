The Last of Us 2 è il gioco più venduto su Amazon in vari paesi, nonostante i leak

The Last of Us 2 è il gioco più venduto su Amazon in vari paesi: a quanto si direbbe i clamorosi leak del titolo Naughty Dog non ne hanno pregiudicato il successo.

Allo stato attuale, il preorder di The Last of Us: Parte II risulta infatti primo in classifica negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Francia, Brasile e Australia, davanti a quello di Assassin's Creed: Valhalla.

Il timore che il gravissimo leak di The Last of Us 2, che a quanto pare è stato opera di alcuni hacker, potesse influenzare le vendite del gioco sembra dunque scongiurato, almeno per ora.

Dopodiché, naturalmente, bisognerà osservare la situazione anche nelle settimane successive all'uscita, fissata come sappiamo al 19 giugno con il contestuale rinvio di Ghost of Tsushima a luglio.