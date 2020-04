The Last of Us 2, nuovo leak clamoroso: video di gameplay trafugati spuntano online

The Last of Us 2 è stato nuovamente vittima di un leak, stavolta davvero clamoroso in quanto coinvolgerebbe diversi video di gameplay, trafugati e finiti online. Si parla addirittura del finale del gioco.

Sony si è attivata molto rapidamente e li ha fatti rimuovere, ma è chiaro che i filmati rispunteranno da qualche altra parte, sempre che non sia già successo. Dunque il rischio di beccarsi degli spoiler sulla campagna di The Last of Us: Parte II esiste ed è concreto.

Rimosso dal PlayStation Store da ormai alcuni giorni, The Last of Us 2 è stato rinviato a causa dell'attuale situazione emergenziale, che avrebbe potuto incidere negativamente sulle vendite retail del gioco.

Il punto è che i lavori sul titolo sono ormai completi, dunque la comparsa di leak appare praticamente scontata e nelle prossime settimane la situazione non potrà che peggiorare, facendo pressione su Sony perché in qualche modo riveda la sua posizione.

Se non volete anticipazioni su The Last of Us 2, vi suggeriamo di fare attenzione alle piattaforme video, specie quelle meno conosciute e/o soggette a minori controlli.