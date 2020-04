The Last of US 2 e Iron Man VR rinviati ancora a causa del coronavirus

Sony ha annunciato che The Last of Us 2 e Iron Man VR sono stati di nuovo rinviati a causa della pandemia di coronavirus che sta piagando l'intero pianeta. Il ferale annuncio è stato dato con un messaggio su Twitter che ha letteralmente sconvolto molti di quelli che stavano aspettando i due giochi, in particolare quello di Naughty Dog:

"SIE ha preso la difficile decisione di ritardare il lancio di The Last of Us Part II e Marvel's Iron Man VR fino a nuovi aggiornamenti. Da un punto di vista logistico, la crisi globale ci impedisce di offrire l'esperienza di lancio che i nostri giocatori meritano."

Purtroppo per molti era semplicemente una notizia attesa, visti i problemi di sviluppo che molti team stanno incontrando a causa dell'obbligo di lavorare da casa. D'altro canto un lancio nel bel mezzo dell'epidemia avrebbe potuto fare male alle vendite di The Last of Us 2, e Sony aveva già annunciato di star monitorando la situazione. A soffrire in particolare sarebbero state le vendite nei negozi fisici, che non avrebbero potuto garantire ai clienti le loro copie nei giusti tempi. Quindi Sony ha scelto di rimandare tutto a data da destinarsi, in modo da poter gestire meglio la situazione.

Quindi attualmente The Last of Us 2 e Iron Man VR non hanno più una data d'uscita fissata, che diventa un generico 2020, sperando che non ci siano altri problemi a causa di questa maledetta epidemia!