PS5: secondo alcuni sviluppatori la console avrebbe molti problemi [aggiornata]

PS5 avrebbe molti problemi, stando a quanto riferito da alcuni sviluppatori: il condizionale è d'obbligo, visto che parliamo anche in questo caso di soggetti che hanno voluto rimanere anonimi, ma le loro opinioni trovano sponda presso la stampa, vedi ad esempio il tweet Jez Corden di Windows Central.

"Parlo con gli sviluppatori al lavoro su giochi per PS5, ne conosco diversi. Conosco anche sviluppatori first party Sony. Lavoro nel business, anche se in un altro settore", ha scritto tale Jeff Rickel. "La sensazione generale è che Sony abbia sbagliato tutto con questa gen: hanno sottovalutato Microsoft e sono stati troppo sicuri di sé."

"Aspettatevi altri ritardi legati a PlayStation 5 (si riferisce alla presentazione della console, immaginiamo NdR) e problemi di raffreddamento simili a quelli che affliggevano Xbox 360. Sony è davvero preoccupata al riguardo."

"Non vi sembra strano che non abbiano ancora rivelato l'hardware nonostante le pressioni da parte di Microsoft? Questo perché l'hardware si rompe con una frequenza allarmante. Il sistema non regge le frequenze di clock, l'SSD m.2 si surriscalda rapidamente (più velocità di trasferimento significa anche più energia consumata e più calore prodotto), ma anche un m2. PCI Express 3.0 scalda in quel setup."

"Il problema di fondo è che Sony non ha capito che il fattore di forma doveva essere cambiato e ora temono di dover cambiare completamente il design e adottare uno stile a torre simile a Xbox Series X che gli farà fare la figura di quelli che hanno copiato Microsoft.

"Inoltre non vi sembra strano che non abbiano ancora mostrato neanche un titolo di lancio? La ragione? Gli sviluppatori non hanno idea di come ottimizzare perché Sony non sa ancora quali performance costanti possa offrire la console né vogliono mostrare demo catturate dai devkit senza essere certi che poi corrisponderanno alla qualità finale."

"Le persone che conosco e che sono più vicine al progetto dicono che le cose vanno davvero male. Sony spera davvero che il brand PlayStation possa aiutarli a restare a galla per un paio d'anni, il tempo necessario a effettuare un redesign."

"Vi ho avvisati. Sony si è adagiata sugli allori e ha dato per scontato ciò che sarebbe successo. Hanno sentito delle voci su ciò che Microsoft stava facendo, ma non ci hanno creduto. Le terze parti, invece, hanno verificato ciò che Microsoft ha ottenuto e testato Xbox Series X perché la casa di Redmond è stata molto aperta al riguardo e ha voluto che lo facessero. Per questo Sony ha dovuto correre per tirare fuori qualcosa: vedere che il loro competitor era già pronto a produrre la console ha causato non pochi problemi."

"L'interrogativo adesso è se decideranno per un rinvio del lancio di 6-12 mesi così da fare le cose nel modo giusto, oppure insisteranno per restare in linea con Microsoft e porteranno nei negozi una console che si rompe spesso e ha dei problemi di performance."

"So per certo che i tentativi di ottimizzare i giochi su PS5 richiedono più lavoro che su Xbox Series X. Gli sviluppatori dicono che la console Microsoft offre una potenza stabile, sempre ben prevedibile, mentre PlayStation 5 non fa altrettanto ed è anzi piuttosto imprevedibile, il che rende appunto le ottimizzazioni quasi impossibili. Addirittura non riesce a sprigionare la potenza che viene richiesta neppure per brevi intervalli."

Pensiamo sia il caso di ribadire, come scritto all'inizio dalla notizia, che stiamo parlando di un rumor che potrebbe tranquillamente non trovare fondamento. Aggiungiamo inoltre che le nostre fonti, interrogate al riguardo, hanno detto di non aver riscontrato questo genere di problemi con il devkit di PS5, anche se a onor del vero l'autore del post sembra fare riferimento alla versione finale della console.