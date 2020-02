Xbox Series X: analisi tecnica di specifiche e funzionalità

Il profilo della Xbox Series X è ormai quasi completo, a partire dalla peculiare forma pensata per ottimizzare il raffreddamento per arrivare fino alla componentistica protagonista di un lungo post di Phil Spencer che, in qualità di vicepresidente esecutivo del settore gaming di Microsoft e capoccia della divisione Xbox, ha snocciolato una serie di conferme e novità relative all'hardware della nuova console attesa entro la fine del 2020. La lunga nota tecnica di Spencer è senza dubbio nata dalla necessità di dare qualcosa al pubblico prima di annunciare la rinuncia di Microsoft alla GDC a causa del Coronavirus COVID-19, ma questo non sminuisce l'importanza di specifiche e funzionalità che ci danno finalmente modo di parlare della nuova Xbox senza usare il condizionale. Ecco dunque la nostra analisi tecnica di Xbox Series X , in base a quanto confermato ufficialmente finora.

Potenza: i vantaggi delle nuove componenti

Xbox Series X, questo lo sappiamo già da tempo, monterà un massiccio processore a 7 nanometri basato sull'architettura AMD Zen 2, l'ultima nata in casa AMD che ha permesso alla compagnia di riconquistare una bella fetta del mercato dei processori grazie alla combinazione tra potenza e prezzi aggressivi. La CPU, lo sappiamo, ha un peso relativo sulle prestazioni in gioco, soprattutto quando si parla di risoluzioni superiori al 1080p, ma ha incide nelle potenzialità di una macchina che grazie alla maggiore potenza ci consentirà, tramite la tecnologia Quick Resume, di mettere in pausa più giochi contemporaneamente anziché uno solo, come invece succede con Xbox One.



Da non sottovalutare, inoltre, il vantaggio in termini di reattività del sistema legato alla combinazione tra una CPU del genere, probabilmente a 8 core, e una SSD di nuova generazione che promette caricamenti decisamente veloci. In questo caso i plus non si tradurranno in benefici diretti sulle prestazioni, ma influenzeranno comunque l'esperienza di gioco. Basti pensare ai vantaggi con titoli divisi in livelli o alla maggiore velocità del fast travel negli open world, per non parlare dei motori grafici che sfruttano il caricamento in streaming delle texture. Tutto questo dovrebbe garantire esperienze più coinvolgenti, meno artefatti visivi e, in generale, tempi di attesa decisamente inferiori a quelli a cui ci hanno abituato i dischi meccanici delle console precedenti.



Ma si tratta di caratteristiche che finiscono inevitabilmente in secondo piano di fronte alla GPU, la complessa componente che si occupa della grafica ed è il fulcro di ogni macchina da gioco. Per questo è molto importante avere la conferma dei 12 TFLOP di potenza, con una capacità di calcolo nuda e cruda che risulta doppia rispetto a quella di Xbox One X, mettendoci di fronte a una soluzione equiparabile a una scheda video PC di fascia alta. Impressionante, soprattutto considerando che un ambiente chiuso come quello di una console permette di sfruttare una potenza del genere con maggiore efficacia, anche se non ci sembra il caso di scivolare in paragoni diretti con gli 11,5 TFLOP di una GeForce RTX 2080 Super.

Sappiamo infatti che a parità di prestazioni, la capacità di calcolo nominale delle GPU AMD è generalmente superiore rispetto a quella delle GPU NVIDIA. Ma la differenza non è più marcata come un tempo. Le cose sono cambiate con l'arrivo dell'architettura RDNA grazie alla quale una Radeon RX 5700 XT riesce a superare una Vega 64 nonostante si fermi a 9.75 TFLOP FP32 contro 12.66. Si tratta quindi di un valore che ha un peso sensibilmente maggiore rispetto al passato, tanto più che ci troviamo di fronte al passaggio all'architettura RDNA 2 che, superando definitivamente i limiti delle GPU GCN, introduce anche il Variable Rate Shading in ambiente console. Ed è una funzionalità importante nell'ottica dell'ottimizzazione visto che permette di risparmiare risorse sugli elementi meno rilevanti di un'immagine, come un oggetto in lontananza inquadrato nel mezzo un'azione particolarmente veloce, aumentando la potenza di calcolo disponibile per gli elementi ritenuti più importanti dagli sviluppatori. Inoltre aiuta questi ultimi a bilanciare il carico di lavoro e questo è importante per mantenere un framerate costante senza la perdita di qualità derivata all'utilizzo della risoluzione variabile.



Inoltre il passaggio alla nuova architettura, presumibilmente molto simile a quella che troveremo sulle future schede video Big Navi, dovrebbe ridurre i rischi di surriscaldamento, spesso associati alle prime versioni delle console. Ed è un qualcosa che Xbox Series X cerca di scongiurare a partire dalla forma, pensata proprio per facilitare un flusso d'aria importante di fronte a un hardware dalla potenza che in ambiente console, lo ribadiamo, è senza alcun dubbio notevole, superando di 8 volte quella della GPU della prima Xbox One.