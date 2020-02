Project xCloud: Microsoft potrebbe consentire lo streaming di giochi PC

Stando a un'indiscrezione, Microsoft potrebbe consentire lo streaming dei giochi PC tramite Project xCloud, permettendone la diffusione su di una moltitudine di piattaforme differenti, Xbox e sistemi moble in particolare. A raccogliere la voce e riportarla è stato Brad Sams di Thurrot, uno che di solito non gira informazioni infondate e che è sempre ben informato sui fatti del mondo della casa di Redmond.



Secondo Sams, Microsoft vorrebbe realizzare qualcosa di simile a Geforce Now di Nvidia, che consente di fare lo streaming di giochi da Steam e dall'Epic Games Store su moltissimi apparecchi, in particolare tablet e smartphone, ma anche televisori.



L'apertura di Microsoft sarebbe funzionale a potenziare la libreria di Xbox, visto che sostanzialmente usando Project xCloud gli utenti Xbox potrebbero avere tutti i giochi PC senza faticare. Non è chiaro se questa caratteristica sarà presente al lancio di Xbox Series X o se bisognerà aspettare un po' per averla. In termini strettamente pratici per alcuni significherebbe avere una libreria sterminata di giochi da utilizzare praticamente ovunque.



Comunque sia, nonostante l'affidabilità di Sams, considerate la notizia come una mera voce di corridoio e rimanete in attesa di conferme ufficiali prima di cantare vittoria.