GeForce Now, oltre un milione di abbonati e 1.500 giochi in arrivo

GeForce Now ha oltre un milione di abbonati e 1.500 giochi in arrivo: lo ha annunciato NVIDIA, provando a rilanciare le sorti di un servizio che ultimamente aveva sofferto di qualche scossone.



Pochi giorni fa abbiamo infatti assistito alla rimozione di tutti i titoli Activision Blizzard dalla piattaforma digitale, il che ha fatto pensare a un qualche problema con il modello di business scelto dall'azienda.



A quanto pare le cose non stanno così, e come detto oltre un milione di utenti hanno sottoscritto un abbonamento premium, che include una prova gratuita di novanta giorni e ha un prezzo pari a 5,49 euro al mese per il primo anno.



Esiste ancora la possibilità che alcuni publisher decidano di rimuovere i propri giochi da GeForce Now, ma NVIDIA è convinta che sulla lunga la validità del servizio li convincerà a tornare. Nel frattempo, nuovi titoli vengono aggiunti di settimana in settimana.



L'annuncio parla di 1.500 giochi in arrivo, dunque gli utenti abbonati possono aspettarsi una grande abbondanza ma anche un certo grado di qualità, se consideriamo che fre le produzioni previste ci sarà Cyberpunk 2077 dal day one.