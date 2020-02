GeForce Now, tutti i giochi Activision Blizzard sono stati rimossi

GeForce Now ha visto rimossi tutti i giochi prodotti da Activision Blizzard, apparentemente senza un motivo dichiarato da parte del publisher.



I titoli tolti dal catalogo del servizio NVIDIA includono nomi come Call of Duty: Modern Warfare e Overwatch, ma la lista come sappiamo è piuttosto corposa e non è dato sapere le motivazioni dietro questo provvedimento.



NVIDIA, dal canto suo, ha reagito in maniera diplomatica: "Per quanto l'episodio sia spiacevole, speriamo di lavorare insieme ad Activision Blizzard per reinserire questi giochi e altri ancora in futuro", ha scritto l'azienda in una nota.



Da poco disponibile in maniera ufficiale, gratis o con abbonamento, GeForce Now si ritrova a dover combattere quella che sembra una vera e propria guerra delle piattaforme di game streaming.



Considerando che anche un attore importante come Google Stadia sta incontrando delle difficoltà a imporsi, è chiaro che si tratta di un terreno di gioco ancora difficile.