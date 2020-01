Overwatch, l'evento Anno del Topo disponibile, tutti i dettagli

Blizzard ha annunciato di aver lanciato in Overwatch l'evento celebrativo per l'ingresso nell'Anno del Topo, secondo il Capodanno Lunare 2020. Ovviamente ci stiamo riferendo al calendario cinese, non al nostro.



I nuovi contenuti sono disponibili per tutte le versioni di Overwatch, quindi PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Quest'anno sono disponibili nuove ricompense, perciò non dimenticate di accedere entro il 6 febbraio per arricchire la vostra collezione.



Leggiamo l'elenco dei nuovi contenuti introdotti in Overwatch:



NUOVA MODALITÀ DI GIOCO: BLITZ CLB

Cattura la Bandiera torna nell'Arcade per il Capodanno Lunare

Blitz CLB è una versione modificata di Cattura la Bandiera introdotta per l'evento di quest'anno

Le bandiere sono più vicine, nei punti in cui normalmente si giocano i tempi supplementari

Invece di catturarla tre volte, è necessario farlo sei volte