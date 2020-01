Twitch, elefante mostra il joystick e diventa virale

Nel corso di una diretta Twitch del canale ourWildEarth, nella categoria Just Chatting, è finito anche un elefante a joystick eretto che è diventato immediatamente virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Si tratta di un incidente indicativo di quanto ormai Twitch sia lontana dall'essere soltanto una piattaforma di streaming dedicata ai videogiochi, ma abbia accolto ben altri contenuti, molto più edificanti.



Durante la diretta, ourWildEarth ha spiegato che i due elefanti sono una coppia e che il maschio si trova davanti alla femmina. Ovviamente le genti del web non si sono dimostrate per nulla interessate alla spiegazione naturalistica, quanto alle generose dimensioni dell'organo genitale dell'animale, che hanno generato moltissime reazioni divertite.



In verità non c'è niente di nuovo o di strano nel filmato (gli elefanti sono fatti così), ma evidentemente vedere il gigantesco pene di un pachiderma su Twitch ha scatenato un piccolo corto circuito nelle sinapsi dei frequentatori della piattaforma. Del resto non è il primo animale che diventa protagonista di una trasmissione in streaming.