Elon Musk si scaglia contro un noto youtuber: volano gli stracci dopo le accuse su Path of Exile 2

Nonostante sia l'uomo più ricco del mondo con un sacco di impegni, evidentemente Elon Musk riesce ad avere il tempo di scatenare diatribe via social in ambito gaming, in questo caso scagliandosi contro Zack Hoyt, popolare youtuber noto come Asmongold, il quale ha accusato il miliardario di aver mentito sulle proprie performance in Path of Exile 2.

Lo streamer ha pubblicato online un video di 32 minuti in cui dice la sua sul presunto "scandalo" che avrebbe visto Elon Musk sostanzialmente mentire sulle sue capacità in Path of Exile 2, esponendo la questione attraverso vari indizi che possono essere tratti da uno streaming del nuovo elemento del governo Trump.

Asmongold sostanzialmente sottolinea i sospetti già fatti emergere da molti giocatori sul comportamento di Musk, che nel suo streaming ha dimostrato di non avere molta dimestichezza con gli elementi base di Path of Exile 2, facendo pensare che il raggiungimento del livello 97 a distanza di pochi giorni sia dovuto forse al lavoro di qualcun altro.