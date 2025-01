Sony ha cancellato due giochi live service di PlayStation Studios, tra cui un nuovo God of War

Bloomberg ha riferito che Sony ha cancellato altri due giochi in sviluppo all'interno di PlayStation Studios: si trattava di due live service da parte di Bluepoint e Bend Studios tra i quali anche un nuovo capitolo di God of War.

Entrambi erano titoli facenti parte dell'ondata di multiplayer live service su cui Sony si era particolarmente concentrata in questi anni, ma che evidentemente non hanno raggiunto i risultati sperati già in fase di testing e una recente revisione interna effettuata dalla compagnia ha portato infine alla cancellazione di entrambi i giochi.

Si tratta dunque di altre due eliminazioni di progetti interni da parte di Sony, che seguono altre decisioni simili prese in precedenza come la cancellazione del multiplayer di The Last of Us in sviluppo presso Naughty Dog o, sebbene questa esterna ai PlayStation Studios, la chiusura di Deviation Games e l'eliminazione dello sparatutto a cui stavano lavorando per PS5.