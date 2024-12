Presunte immagini del nuovo progetto di Sony Bend trapelano online: è il nuovo gioco dopo Days Gone?

Al momento è impossibile confermare la veridicità di quanto riportato da MP1st, in quanto le immagini dovrebbero essere tratte dal portfolio di un designer che però non viene identificato per "proteggerne la privacy", dunque la questione non è affatto chiara.

Non abbiamo più avuto notizie da Sony Bend da dopo Days Gone , ma considerando che il gioco in questione è uscito nel 2019, i tempi sono maturi per l'annuncio di un nuovo titolo, che potrebbe essere già in sviluppo da vari anni e dunque essere a questo punto a un buon livello di avanzamento.

Il sito MP1st ha pubblicato quelle che sostiene siano le prime immagini del nuovo progetto in sviluppo presso Bend Studio , il team interno di PlayStation responsabile di Days Gone , e da quel che possiamo vedere sembra trattarsi di una sorta di sparatutto in terza persona.

Potrebbe essere un nuovo Syphon Filter?

In ogni caso, le immagini emerse sembrano mostrare uno sparatutto o un gioco d'azione in terza persona con un'ambientazione forse fantascientifica o comunque incentrata su elementi militari.

Il logo di Bend Studio

Una delle immagini utilizza anche un asset di Days Gone come placeholder, cosa che dovrebbe confermare il fatto che si tratti di un progetto proveniente da Bend Studio, sebbene non vi siano altri elementi riconoscibili.

Trattandosi di un UI designer, questi elementi sono in evidenza nelle immagini, che puntano più a mostrare l'interfaccia del gioco che non la grafica vera e propria del titolo in questione, ma quanto traspare sembra una sorta di sparatutto in terza persona caratterizzato da ambientazioni peculiari.

I file in questione risalgono a un periodo tra 2022 e 2023, dunque il progetto potrebbe essere ancora in corso: lo stesso designer dovrebbe essere stato impiegato presso il team dal 2022 a marzo 2024, avendo dunque preso parte ai lavori piuttosto di recente.

Potete vedere le immagini in questione su MP1st, cliccando al link riportato qui sotto come "fonte", sebbene queste mostrino davvero poco delle caratteristiche del progetto. In base a quanto era emerso in precedenza, Bend dovrebbe essere al lavoro su un gioco live service open world, con alcuni elementi di gameplay che sembrano derivati da Days Gone.

Considerando che si tratta del team che ha sviluppato anche Syphon Filter, non è escluso che il gioco rappresentato nelle immagini, se davvero dovesse trattarsi del nuovo progetto in lavorazione, possa avere a che fare con quest'ultimo franchise, ma queste sono le supposizioni più selvagge emerse in queste ore.