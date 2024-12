Kraven il Cacciatore sarebbe l'ultimo film del Spider-verso di Sony: incassi nulli e recensioni disastrose

Un importante talent agent ha dichiarato a The Wrap che Sony ha "sviluppato ciò che voleva sviluppare per il momento" e si sta invece concentrando sul prossimo film di Spider-Man sotto i Marvel Studios .

Secondo quanto riferito da The Wrap, Sony avrebbe deciso di mettere da parte l'universo cinematografico di Spider-Man , che comprende film come Venom, Morbius e Kraven il Cacciatore , appena uscito in Italia e previsto per il 13 dicembre negli USA. La compagnia prevede un weekend di apertura peggiore di quello del disastroso Madame Web.

Kraven il Cacciatore sembra destinato a far peggio di Madam Web

Kraven il Cacciatore, più recente e potenzialmente ultimo film dell'universo espanso di Spider-Man di Sony, pare destinato a fare molto male al botteghino. Come riportato da Deadline, il film punta a un incasso di soli 13-15 milioni di dollari nel weekend di apertura. Per darvi un'idea dei numeri che fanno film migliori, sappiate che Spider-Man: No Way Home ha incassato 587,2 milioni di dollari.

Online sono inoltre disponibili le prime reazioni della stampa. Ad esempio, The Direct afferma che "Kraven il cacciatore è esattamente il film che ci si aspetta a questo punto. Il film non capisce un solo personaggio che cerca di adattare allo schermo e l'intero film sembra spesso creato dall'IA".

"Kraven il Cacciatore è l'esempio perfetto da insegnare nelle scuole di cinema per far vedere come incasinare il montaggio, la storia e le interpretazioni", ha detto il critico di This is For Reel Alex Kokke. "C'è solo una buona sequenza d'azione, ma rimane roba orribile. Sono contento che questo universo stia finendo".

"Quindi Kraven il Cacciatore... Un bel secchio di 'no grazie'. Sebbene le parti d'azione mi siano piaciute, sono talmente secondarie che non è stato possibile godersele! Pessima recitazione, pessima sceneggiatura e il talento di Aaron Taylor Johnson è sprecato: e lui mi è piaciuto molto in questo ruolo! Troppo veloce, non una grande storia... addio", ha twittato Leo Rydel di Geekly Goods.

Il regista di Kraven - Il cacciatore aveva chiesto di dargli una possibilità e di non pensare ai precedenti film di Sony: non crediamo l'appello abbia funzionato.