Google annuncia Gemini 2.0 e spiega quali sono le funzioni dedicate ai videogiochi

Google ha appena annunciato Gemini 2.0 e, nell'ambito delle novità di oggi, ha rivelato di aver esplorato il modo in cui gli agenti di intelligenza artificiale costruiti con Gemini 2.0 possono comprendere le regole dei videogiochi per aiutarvi.

Le funzioni gaming di Gemini 2.0

Il post recita, in traduzione: "Google DeepMind ha una lunga storia di utilizzo dei giochi per aiutare i modelli di intelligenza artificiale a migliorare il rispetto delle regole, la pianificazione e la logica. Proprio la scorsa settimana, ad esempio, abbiamo presentato Genie 2, il nostro modello di intelligenza artificiale in grado di creare un'infinita varietà di mondi 3D giocabili, partendo da un'unica immagine."

"Sulla base di questa tradizione, abbiamo costruito degli agenti con Gemini 2.0 che possono aiutarvi a navigare nel mondo virtuale dei videogiochi. Sono in grado di ragionare sul gioco basandosi esclusivamente sull'azione sullo schermo e di offrire suggerimenti su cosa fare in seguito in una conversazione in tempo reale."

"Stiamo collaborando con i principali sviluppatori di videogiochi, come Supercell, per esplorare il funzionamento di questi agenti, testando la loro capacità di interpretare le regole e le sfide in una vasta gamma di giochi, dai titoli di strategia come "Clash of Clans" ai simulatori di agricoltura come "Hay Day"."

"Oltre a fungere da compagni di gioco virtuali, questi agenti possono anche attingere a Google Search per connettersi con la ricchezza di conoscenze di gioco sul web."

Recentemente Google ha chiesto agli utenti quali estensioni di Gemini creare.