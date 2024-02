Google svela Genie: un modello IA in grado di creare videogiochi da una singola immagine

Il team Google DeepMind si trova dietro a questa nuova espressione dell'intelligenza artificiale, che a quanto pare ha addestrato Genie su oltre 200.000 ore di video tratti in gran parte da giochi platform in 2D , che rappresentano un po' l'espressione principale di Genie.

Genie è un modello IA specializzato in un ambito molto specifico, ovvero la creazione di esperienze interattive a partire da immagini e prompt di testo, costruito attraverso un intenso training a partire da un ampio dataset riferito principalmente a video e giochi in 2D, in base a quanto riferito da Tim Rocktäschel, guida del nuovo progetto presso Google.

Google prosegue con le sue sperimentazioni in ambito di intelligenza artificiale proponendo un modello molto particolare con Genie , che si presenta come un sistema specificamente dedicato a videogiochi o media interattivi, in grado di creare un gioco o un "mondo virtuale" interattivo a partire da un testo o un'immagine.

Un modello addestrato sui platform

In base a quanto riferito da Rocktäschel, il training di Genie è avvenuto in gran parte senza una supervisione precisa, utilizzando video senza etichettatura in modo da consentire al modello di "apprendere" un'ampia serie di movimenti, controlli e possibilità di azione, fondendoli tra loro e trovando varie interpretazioni.



"Il nostro modello può convertire qualsiasi immagini in un mondo 2D giocabile", ha riferito lo sviluppatore. In sostanza, Genie non solo crea asset grafici a partire dall'input fornito nel prompt, ma compila anche il codice necessario, sebbene ovviamente questo possa essere molto limitato e contenere anche possibili errori.

L'idea è di partire da un'immagine e creare una sorta di mondo aperto che viene generato in base all'intelligenza artificiale, che si modella e modifica in base alle azioni del giocatore, in sostanza in maniera procedurale, da quanto emerge secondo questi dettagli.

Per il momento non c'è una data di uscita precisa per il progetto in questione e non è chiaro se questo sia destinato ad assumere la forma di un vero e proprio prodotto commerciale, ma attendiamo di vederne ulteriori sviluppi.