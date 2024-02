Street Fighter 6: l'aggiornamento con Ed è disponibile, ecco il trailer di debutto

Ed non è l'unica novità

Chiaramente, Ed sarà disponibile per tutte e tre le modalità di gioco, con i giocatori dunque che potranno affrontarlo in Fighting Ground, apprendere le sue tecniche in World Tour e usare le sue mosse con il nostro avatar nel Battle Hub. In tal senso, Capcom ha confermato l'introduzione dei seguenti contenuti:

World Tour : Aggiunte le missioni master di Ed

: Aggiunte le missioni master di Ed Fighting Ground : Aggiunta la storia di Ed alla modalità Arcade

: Aggiunta la storia di Ed alla modalità Arcade Shop: Lo shop ora include l'outfit di Ed 2, i colori di Ed 3-10

Capcom inoltre ha ricordato che sono in arrivo una serie di modifiche al bilanciamento delle battaglie ed è previsto un secondo importante aggiornamento nel corso dell'anno che andrà a riequilibrare i rapporti di forza dei lottatori. Non mancano anche nuovi lottatori sulla tabella di marcia, come il già annunciato Akuma.