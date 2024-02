HONOR Pad 9 da 8+256 GB è ora in sconto con anche il coupon su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un HONOR Pad 9. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 12% a cui si sommano altri 50€ tramite il coupon da attivare nella pagina prodotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 399€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto da YISTORE-Fu Yiqi e spedito da Amazon.

HONOR Pad 9

HONOR Pad 9

HONOR Pad 9 dispone di un schermo certificato TÜV Rheinland per l'assenza di sfarfallio e per la bassa luminosità blu, per garantire un minore affaticamento della vista. Ha otto altoparlanti, cancellazione del rumore di fondo e miglioramento vocale.

Il modello in offerta ha 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Pesa 555 grammi e ha uno spessore di 6.96 mm.