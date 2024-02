Dragon's Dogma 2: i 60 fps sembrano confermati da una prima analisi in video

C'è stato un certo dramma, su internet, sul possibile frame-rate di Dragon's Dogma 2, visto che l'assenza di certezza aveva portato ad alcuni a pensare ai possibili 30 fps o a un frame-rate sbloccato di difficile interpretazione, ma secondo una prima video analisi, su una versione ancora assolutamente non definitiva, sembra che ci sia poco da temere sulle performance e che il gioco Capcom punti decisamente ai 60 fps, almeno su PS5.

Dopo la presentazione al TGS 2023, alcune testate hanno lanciato l'allarme sulla possibilità che Dragon's Dogma 2 potesse andare a 30 fps su console, cosa che ha scatenato il prevedibile e solito psicodramma preventivo sul frame-rate, ma senza alcuna base effettiva, a quanto pare.

Il director Hideaki Itsuno, da parte sua, ha forse confuso ancora di più le idee con la sua affermazione sul fatto che il gioco sarebbe forse uscito con frame-rate sbloccato, modo alquanto singolare (per non dire sbagliato) di rassicurare i fan preoccupati per la fluidità del nuovo action RPG open world.