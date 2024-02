Dragon's Dogma 2 forse non avrà limiti per il framerate

" Dragon's Dogma 2 sarà pubblicato senza limiti al framerate !" Questo il messaggio pubblicato su X da Hideaki Itsuno, game designer e director del gioco. Molti hanno pensato che si riferisse alla sola versione PC, ma potrebbe non essere così, nel senso che potrebbero non esserci limiti anche su console.

Ipotesi

Il post di Itsuno

Ora, c'è da dire che potrebbero esserci stati dei fraintendimenti, visto che traducendo la frase del post dal giapponese il risultato è diverso da quanto scritto in inglese, visto che si parla di frame rate variabile, concetto differente da framerate senza limiti. Quindi è giusto aspettare chiarimenti in merito con un comunicato stampa o una nota ufficiale di Capcom.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Uscirà il 22 marzo 2024 e sarà un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo, come il predecessore.