Toys for Bob: uffici chiusi per la riduzione del team di sviluppo, un aggiornamento sulla situazione

Toys for Bob, lo studio cui dobbiamo i recenti Crash Bandicoot, rimane attivo. Le voci sulla chiusura totale si sono rivelate solo parzialmente vere. È stato invece confermato da un report di Canadian Guy, youtuber molto vicino alla compagnia e considerato affidabilissimo nel merito, che gli uffici sono stati chiusi, ma il motivo non sarebbe da ricercarsi nella fine della software house.

Più semplicemente, l'organico di Toys for Bob è passato da 86 a 50 persone, troppo poche per giustificare l'affitto degli uffici in cui si trovava. Così i capi ne avrebbero approfittato per rendere effettivo il piano di far lavorare tutti da remoto, leggasi da casa. Microsoft in tutto questo non avrebbe imposto nulla, tagli a parte, accettando la decisione degli sviluppatori.