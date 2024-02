Helldivers 2 ha superato i 200.000 giocatori contemporanei su Steam

Numeri ragguardevoli

L'andamento di Helldivers 2 su Steam

Il dato è rilevante non solo perché è il migliore di sempre per un gioco pubblicato da PlayStation su PC, ma anche perché mostra in maniera plastica come il modello live service possa ancora funzionare a determinate condizioni. In realtà bisogna capire se il titolo di Arrowhead Game reggerà sul lungo periodo. Intanto però può godersi il fatto di essere attualmente il sesto gioco più giocato su Steam, subito sotto a PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Dota 2, Palworld e Counter-Strike 2.

Da notare anche il giudizio "perlopiù positivo" delle recensioni su Steam, che hanno raggiunto il ragguardevole numero di 36.409 (al momento di scrivere questa notizia). Per inciso, la maggior parte delle recensioni negative riguardano i problemi tecnici del gioco, tra difficoltà di accesso ai server e altri ancora.