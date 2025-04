Dragon's Dogma 2 si aggiorna a sorpresa dopo mesi di silenzio radio

Dragon's Dogma 2 è stato pubblicato oltre un anno fa e, senza espansioni all'orizzonte, sembra che il videogioco abbia fatto il proprio tempo, considerando anche che il suo director non fa più parte della compagnia. Ovviamente questo non significa che Capcom abbia abbandonato il videogioco.

I dettagli dell'aggiornamento per Dragon's Dogma 2

Questo update è il numero 3.002.000 su PS5 ed è disponibile per tutte le versioni, ovvero anche per PC Steam e per Xbox Series X|S. Si tratta del primo aggiornamento da oltre tre mesi.

Purtroppo le novità sono veramente limitate e non fanno altro se non risolvere un paio di bug:

Correzione del problema per cui a volte degli oggetti non possono essere selezionati correttamente nel menu di selezione degli oggetti se si possiede un numero molto elevato di oggetti. È valida per PlayStation 5 e 5 Pro, Xbox Series X|S e Steam.

Correzione del problema per cui, se il giocatore passa alla modalità online dopo aver soddisfatto le condizioni per l'acquisizione degli Obiettivi mentre era offline, alcuni Obbiettivi non venivano ottenuti. È valida per Xbox Series X|S.

Come potete vedere, non ci sono novità in termini di contenuti né una modalità difficile, tanto richiesta dai giocatori. Bisognerà continuare ad attendere e capire se Capcom ha intenzione di investire sul progetto oppure no. Se ancora dovete provare il videogioco, vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 gira molto meglio su PS5 Pro.