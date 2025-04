Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, abbiamo giocato l'edizione definitiva su Nintendo Switch 2

Tra le numerose demo station sparse in giro per il Grand Palais di Parigi in occasione della Nintendo Experience dedicata a Switch 2, in una piccola stanzetta coperta da occhi indiscreti - la grande N è sempre molto attenta a non infrangere regole e divieti quando si tratta di giochi non adatti ai minori - c'erano un paio di postazioni dove era possibile giocare a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition con la console posizionata nel Dock e collegata alla TV, quindi con la massima qualità grafica e risoluzione possibili.

Una prova durata pochi minuti, ma essenziale per dare un'occhiata all'effettivo funzionamento della nuova macchina di Nintendo con uno dei titoli più esosi graficamente di questa generazione, ma anche uno di quelli meglio ottimizzati in assoluto grazie al sapiente lavoro di CDProjekt. Cyberpunk 2077, come Elden Ring di FromSoftware, sarà uno dei pochissimi titoli che, al lancio di Switch 2, potranno effettivamente mostrare le potenzialità del nuovo sistema di Nintendo con le terze parti rappresentando una sorta di cartina al tornasole di quello che potrà essere il supporto dei publisher nelle prime settimane di vita della console e, soprattutto, nel corso dei prossimi mesi e anni.

Ciò che interessa a gran parte dei giocatori infatti, non è solo recuperare almeno un lustro di titoli multipiattaforma che, per questioni di performance e caratteristiche, non sono mai arrivati su Switch, ma avere una porta aperta su una sostanziosa parte del mercato videoludico: quella composta da tutti i titoli che nei prossimi mesi arriveranno su PS5 e Xbox e, sperabilmente, anche su Switch 2. Perché se è vero che avere un'esclusiva realizzato da FromSoftware, The Duskbloods, è un gran colpaccio, sapere di poter giocare ai prossimi FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed e magari anche alle ex-esclusive Microsoft e Sony, può cambiare enormemente l'appeal della nuova piattaforma di Nintendo anche in chi non è tradizionalmente un possessore delle sue console.

Ma tornando a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, quello che abbiamo potuto concretamente giocare era una missione estratta dall'unica espansione del gioco, Phantom Liberty che ci permetteva di fare una rapida visita a Dogtown e di chiacchierare con un paio di personaggi non giocanti per poi lanciarci in qualche sparatoria con un personaggio adeguatamente equipaggiato e potenziato.