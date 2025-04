Un nuovo aggiornamento di PS5 sembra stia aggiungendo nuovi sfondi animati per la console

Non si tratta ancora di un aggiornamento ufficiale di PS5 con rollout globale, bensì di una distribuzione selettiva, considerando che al momento ci sono soltanto alcune testimonianze che possono essere viste in rete attraverso Reddit e altre fonti.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo, ma sembra che Sony stia effettuando una distribuzione graduale e scaglionata di un nuovo aggiornamento minore per PS5 che aggiunge un gruppo di sfondi animati per l'Hub di Benvenuto della console.

Sfondi animati basati su vari giochi

Sembra che non ci sia ancora nessuna comunicazione sulla possibilità del ritorno dei temi del 30° anniversario, che erano stati distribuiti per PS5 in occasione della ricorrenza storica di Sony ma che poi sono stati rimossi, portando molti utenti a richiederne una nuova distribuzione.

Alcuni dei nuovi sfondi animati comparsi su PS5

Questo è un caso differente, con sfondi inediti, a quanto pare. Sono stati pubblicati alcuni screenshot a conferma dei nuovi sfondi animati e ulteriori segnalazioni da parte di altri giocatori sembrano dimostrare una certa diffusione, a questo punto.

Chi ha ricevuto l'aggiornamento ha ora accesso agli sfondi animati per giochi come Days Gone Remastered, Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima, Demon's Souls, God of War Ragnarok e Horizon, tra gli altri. In precedenza, era disponibile solo un tema animato per Astro Bot.

Per verificare se avete ricevuto l'aggiornamento, basta andare nel Welcome Hub, fare clic sulla scheda Sfondi e selezionare "Giochi". Nel caso, potete anche controllare manualmente gli aggiornamenti delle funzioni di sistema tramite il menu della console.

Questo tipo di aggiornamenti vengono gestiti in maniera separata dagli aggiornamenti del firmware e non richiedono un download specifico di file di sistema. Il mese scorso abbiamo visto l'arrivo dell'aggiornamento di sistema di PS5 di marzo 2025 con diverse novità.