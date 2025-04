Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store si espandono con migliaia di nuove offerte

Tra le promozioni aggiunte troviamo il bundle che include Red Dead Redemption 1 e 2 al prezzo di 44,99 euro, con uno sconto del 55%. A proposito di bundle, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per PS5, che include il gioco base e l'espansione Phantom Liberty, è in promozione a 41,99 euro, con una riduzione del 40% sul prezzo originale di 69,99 euro.

Il PlayStation Store ha aggiornato ed espanso la selezione di giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5 in promozione con gli Sconti di Primavera . Parliamo di oltre 1.500 nuove offerte, per tutti i gusti e tasche. Vediamo alcune delle novità più interessanti.

Altre offerte in evidenza

Proseguiamo con Persona 3 Reload, che viene proposto a metà prezzo a 34,99 euro. Rimanendo in casa Atlus, anche Shin Megami Tensei 5: Vengeance viene proposto quasi allo stesso prezzo, 35,99 euro per la precisione, in questo caso con una riduzione del 40%. Anche Hogwarts Legacy Deluxe Edition è sceso di prezzo e al momento potrete aggiungerlo alla vostra raccolta digitale a soli 21,24 euro, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo standard di 84,99 euro.

Tra i nuovi sconti aggiunti troviamo anche il remake Ninja Gaiden 2 Black a 37,49 euro, anziché 49,99 euro, Horizon Zero Dawn Remastered a 39,99 euro contro i 49,99 euro canonici e Lords of the Fallen, ora disponibile a 19,59 euro con un ghiotto sconto del 72%.

Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Trovate tutte le nuove offerte degli Sconti di Primavera su PlayStation Store a questo indirizzo, assieme a quelle lanciate due settimane fa e che resteranno valide solo fino al termine della giornata odierna. Abbiamo segnalato le migliori in uno speciale: se vi interessano approfittatene finché siete in tempo.