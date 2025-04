PlayStation Plus, i giochi di aprile: RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre e Digimon

L'aggiornamento di PlayStation Plus di aprile vede anche stavolta l'arrivo di tre nuovi giochi molto diversi fra loro. Si parte con RoboCop: Rogue City, l'entusiasmante sparatutto in prima persona basato sulla celebre saga cinematografica con Peter Weller, in cui potremo controllare l'inarrestabile cyberpoliziotto per ripulire le strade di Detroit dalla criminalità.

The Texas Chain Saw Massacre ripropone la formula multiplayer asimmetrica di Dead by Daylight per portare sullo schermo l'orrore del film Non Aprite quella Porta e mettere in scena un frenetico confronto fra vittime e carnefici, mentre Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory si presenta come una coinvolgente avventura a base narrativa ambientata nel mondo dei Digimon.

Cosa ne pensano i lettori di Multiplayer.it dei giochi PlayStation Plus di aprile? Secondo il nostro sondaggio, il 36% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto e il 22% poco soddisfatto, per un totale di reazioni negative pari al 58%.