The Texas Chainsaw Massacre, la recensione del gioco che rende giustizia al film di Tobe Hooper

Nonostante tutto, divenne un film di culto e fece scuola, dando vita a una serie cinematografica, attiva ancora oggi, e rendendo iconico il personaggio di Faccia di Cuoio, meglio conosciuto come Leatherface, che come il nome fa intuire indossava sempre una maschera di pelle e amava sezionare le sue vittime usando una sega elettrica. Non è un caso che Dead by Daylight , il più celebre videogioco horror asimmetrico presente sul mercato, citi in diversi modi The Texas Chainsaw Massacre, tra ganci a cui appendere i sopravvissuti e un cacciatore, chiamato il Cannibale che, indovinate un po', ha il volto coperto da una maschera di pelle e uccide usando una sega elettrica (è soprannominato non a caso Leatherface... chissà perché). Proprio il successo del titolo di Behaviour Interactive deve aver spinto l'editore Gun Interactive e lo studio di sviluppo Sumo Digital a lavorare a un gioco ufficiale del film di Hooper, che concettualmente si adatta perfettamente al genere degli horror asimmetrici. Quindi, con la recensione di The Texas Chainsaw Massacre vogliamo scoprire se Faccia di Cuoio abbia qualche possibilità contro il Cannibale.

The Texas Chainsaw Massacre, " Non aprite quella porta " in Italia, è un film del 1974 che ha fatto scuola nel genere horror. Diretto da un quasi esordiente Tobe Hooper, che fino ad allora aveva realizzato soltanto un altro film a bassissimo costo, Eggshells, racconta la storia di una famiglia di serial killer cannibali, i Sawyer, che uccidono un gruppo di ragazzi sprovveduti, con uno stile quasi documentaristico, nella sua oggettivazione filmica dell'orrore e nella sua brutalità visionaria. Nemmeno a dirlo, riscosse un enorme successo, pur suscitando moltissime polemiche che portarono a diversi bandi, naturalmente per via dei suoi contenuti ritenuti troppo violenti.

Nonostante sia un gioco online, The Texas Chainsaw Massacre fa paura . Considerando il genere, non è un'affermazione banale come sembra. Da tempo, infatti, Dead by Daylight ha rinunciato a curare questo aspetto, con la rimodulazione delle meccaniche, avvenuta patch dopo patch, che ha abbassato notevolmente la tensione, in favore di quello che possiamo definire folclore horror. Qui i designer di Sumo Digital sembrano invece aver lavorato con grande attenzione a come suscitare tensione nei cinque giocatori che vestono i panni delle vittime, quelle che devono provare a scappare dalla casa dei Saywer dove sono andati a cercare una ragazza. Quindi, quando ci si ritrova da soli nella casa a caccia di grimaldelli e si cerca di non farsi individuare dai tre killer della famiglia, la tensione è davvero palpabile, anche perché in molti casi gli basta un colpo per ucciderci e fuggire a gambe levate non è una soluzione praticabile, considerando lo squilibrio delle forze in campo. Insomma, ritrovarsi Faccia di Cuoio alle spalle mentre si tenta disperatamente di raggiungere l'uscita, per poi essere segati in due, è quanto di più cinematografico il genere abbia proposto finora e, in qualche modo, riesce a essere un'esperienza davvero disturbante, proprio per gli accorgimenti adottati per renderla tale. Quindi l'enfasi è stata messa sugli elementi furtivi, con i sopravvissuti che devono cercare di non fare il minimo rumore e rimanere nell'ombra, evitando a tutti i costi i confronti aperti, che conducono a un solo finale.

Il titolo di Sumo Digital non è la prima trasposizione videoludica di The Texas Chainsaw Massacre. Nel 1983 Wizard video pubblico un videogioco omonimo per Atari 2600 con licenza ufficiale del film, in cui il giocatore assumeva il ruolo di Faccia di cuoio e doveva uccidere delle vittime evitando al contempo alcuni ostacoli. Come potete immaginare era graficamente davvero semplice, aveva un gameplay blandissimo e a dirla tutta le uccisioni e la scenetta finale facevano anche un po' ridere (arrivava una ragazza, immaginiamo la Sally del film, a dare un calcio nel sedere al serial killer, eliminandolo), ma fu comunque boicottato da molti negozi che si rifiutarono di metterlo in vendita, decretandone l'insuccesso commerciale.

Le vittime

La migliore trasposizione del film Non aprite quella porta

Come accennato, The Texas Chainsaw Massacre lavora moltissimo per modificare la formula di Dead by Daylight e proporsi come un titolo con una propria personalità. Intanto i killer in campo sono tre e non uno solo (scelti da una rosa di cinque: Faccia di Cuoio, il Cuoco, l'Autostoppista, Johnny e Sissy, questi ultimi dell new entry della famiglia), per un totale di otto giocatori in partita. C'è in realtà anche un quarto killer, il nonno, che però veste una funzione particolare. Sostanzialmente è immobile e vuole il sangue delle vittime. Quando è sazio produce un forte suono che svela la posizione dei sopravvissuti ai killer, costringendo i primi a rimanere perfettamente immobili per non essere individuati. Certo, rimanere fermi troppo a lungo può rivelarsi altrettanto letale, considerando il pericolo incombente. Bisogna adattarsi alla situazione e scegliere per il male minore. In questo modo si tiene la tensione sempre alle stelle e si impediscono tattiche troppo statiche. Bisogna essere silenziosi, ma bisogna anche mantenersi mobili. L'obiettivo principale delle vittime, che per inciso sono Ana Flores, Connie Taylor, Julie Crawford, Leland McKinney e Sonny Williams, è ovviamente la fuga. Per farcela però, devono aprirsi la strada verso la salvezza, trovando ad esempio un fusibile di ricambio per una porta elettrica, dei grimaldelli per aprire un cancello chiuso a chiave o compiere altre azioni simili.

Le vie di fuga sono molte ed esplorare offre anche delle possibilità in più di sopravvivere visto che, ad esempio, si possono trovare delle pale con cui atterrare momentaneamente i killer o si possono scoprire dei passaggi nascosti che consentono di allontanarsi senza essere visti.

In generale, quando si interpretano le vittime, The Texas Chainsaw Massacre favorisce l'azione individuale alla collaborazione tra i giocatori. Anzi, forse la forma migliore di collaborazione è di non collaborare affatto. Come detto, i giocatori non possono fermare i killer, ma solo rallentarli. Raggrupparsi significa diventare dei bersagli facili, vuoi perché in gruppo è più difficile nascondersi e vuoi perché i killer tendono a convergere verso chi viene scoperto. Mantenere le distanze dagli altri significa quindi anche sparpagliare i killer, così da avere più spazi di manovra, nel caso non si venga subito scoperti. Il giocatore può quindi concentrarsi sulle sue strategie, senza starsi troppo a preoccupare di seguire tattiche di squadra o gli ordini di qualche giocatore che si sente particolarmente in vena di darne.