Unreal, Nightdive Studios si è proposta di rimasterizzare la serie, dopo quanto fatto con i Quake

Cliffyb ci ha messo lo zampino

Il tutto è partito da un post su X dell'ex Epic Games Cliff Blezinski, uno dei padri della serie, in cui si è chiesto perché non ci siano edizioni rimasterizzate di Unreal, sopratutto dopo quanto fatto da id Software, che ha riproposto i primi due Quake in edizioni curatissime.

Per Kick questo è stato l'aggancio perfetto per chiedere a Sweeney, il capo di Epic Games, di poter lavorare alla serie Unreal, ricordando proprio l'ottimo lavoro svolto da Nightdive sui Quake e su DOOM.

Epic Games di suo non ha ancora risposto in alcun modo, almeno pubblicamente. Certo, è davvero un peccato che la serie Unreal non ritorni a galla in qualche modo. Considerate che attualmente non ci sono episodi acquistabili nei negozi digitali e per avere una copia legale dei vari capitoli ci si può solo rivolgere al mercato dell'usato. Anche Unreal e Unreal II: The Awakening, che sono due sparatutto in prima persona single player, non sono disponibili, il che è un vero peccato, considerando quanto abbiano rappresentato, sopratutto il primo capitolo.