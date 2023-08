Baldur's Gate 3, Larian rivede il sistema delle patch dopo i problemi con l'hotfix 4

Larian Studios ha annunciato di voler rivedere il sistema delle patch di Baldur's Gate 3 dopo i problemi legati all'hotfix 4 per il gioco, che il team è stato costretto a ritirare in fretta e furia tramite una procedura di rollback per poi metterlo nuovamente a disposizione in versione corretta.

Come riportato nelle scorse ore, l'hotfix 4 di Baldur's Gate 3 tendeva a bloccare i salvataggi, impedendo ai giocatori di portare avanti l'esperienza: un evento catastrofico per gli sviluppatori, che hanno dovuto provvedere il più rapidamente possibile a risolvere l'inconveniente.

Cos'è successo esattamente? L'hotfix 4 ha superato test rigorosi ed è stato confermato per il rilascio, ma una rebuild resasi necessaria all'ultimo minuto per cambiare il numero della versione dell'aggiornamento ha portato con sé un errore di compilazione causa di frustranti crash.

Per questo motivo Larian ha annunciato che d'ora in avanti ripeterà sempre tutti i test per qualsiasi patch, non importa se grande o piccola, prima di metterla a disposizione per il download, anche se ciò dovesse comportare tempistiche leggermente più lunghe.