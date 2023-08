Baldur's Gate 3: l'Hotfix 4 è stato annullato, i vostri salvataggi potrebbero essere bloccati

Larian Studios continua a lavorare a Baldur's Gate 3 e ha da poco pubblicato l'Hotfix 4. Questo aggiornamento però ha causato più problemi di quanti ne ha risolti e il team è stato costretto ad annullarlo. Poco male, potreste pensare, ma c'è una controindicazione: i vostri salvataggi potrebbero ora essere bloccati.

Spieghiamo meglio. Se avete avviato Baldur's Gate 3 e avete salvato dopo l'arrivo dell'Hotfix 4, i vostri file saranno "bloccati" alla versione 4 e ora che è stata rimossa non potrete avviarli. Questo non significa che sono perduti per sempre ma solo che dovrete attendere che l'Hotfix 4 venga nuovamente reso disponibile (con le correzioni necessarie a evitare crash e altri problemi, si intende).

Per il momento non sappiamo quanto si dovrà aspettare per la nuova versione dell'Hotfix 4, ma ovviamente speriamo che l'attesa non sia troppo lunga. Ricordiamo inoltre che sono stati indicati i primi dettagli sulle grandi patch in arrivo: gli hotfix sono solo correzioni minori.