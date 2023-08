Hyenas per SEGA è stato impegnativo, modifiche in corso al modello di business

Lo sparatutto live service di Creative Assembly

Hyenas non è stato accolto con grande entusiasmo

Annunciato lo scorso giugno, Hyenas è uno sparatutto online in cui si deve riuscire a fuggire dalle mappe dopo aver commesso dei furti. Previsto per PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One e PS4, non ha ancora una data d'uscita. Al momento della presentazione, Creative Assembly affermò che non sarebbe stato un free-to-play.

Durante l'ultimo resoconto finanziario di SEGA Sammy, i dirigenti della compagnia hanno avuto modo di aggiornare sullo stato del gioco, parlando del suo modello di business e dell'impatto che avrà sui ricavi.

In realtà non hanno detto moltissimo: "Non possiamo parlare di questo gioco perché in questo momento i dettagli non sono ancora stati svelati. Siccome è un titolo impegnativo, stiamo lavorando per migliorarne la qualità in vista del lancio. Parallelamente, stiamo anche apportando gli ultimi aggiustamenti al suo modello di business."

SEGA ha da poco pubblicato un nuovo trailer di Hyenas e ha annunciato i piani per la prossima beta chiusa su PC.I giocatori di Steam possono registrarsi per avere la possibilità di accedere alla beta, che si terrà dal 31 agosto all'11 settembre 2023. Hyenas sarà anche giocabile in pubblico alla Gamescom 2023 di Colonia.