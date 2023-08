Fort Solis, i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC sono stati svelati

Fort Solis, gioco horror di Black Drakkar Games e Fallen Leaf, arriverà (anche) su PC e ora sappiamo quali sono i requisiti di sistema ufficiali, che ci segnalano come per giocare al meglio serva una NVIDIA GeForce RTX 3070. Vediamo prima di tutto i requisiti di sistema minimi di Fort Solis :

Fort Solis, di cosa parla

Fort Solis è un thriller lineare votato alla narrazione

Fort Solis è un'avventura divisa in quattro capitoli, come una sorta di serie TV - secondo gli sviluppatori - che è possibile vedere tutta di fila oppure facendo delle pause. Si tratta di un gioco d'azione sviluppato in Unreal Engine 5.2 ambientato in una remota base mineraria. Il protagonista è Jack, il cui scopo è resistere fino all'alba mentre una tempesta si avvicina.

Il gioco è stato realizzato con la collaborazione di famosi attori videoludici, come Roger Clark, Troy Baker e Julia Brown. Fort Solis vuole "trasmettere emozioni, comunicare empatia, far provare paura e molto più".

Fort Solis sarà disponibile su PC e PS5 dal 22 agosto 2023. Una versione Xbox è stata anche discussa dal game director.